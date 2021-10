Evergrande-Aktie: Hier stimmt was nicht! Evergrande geht auf Weltreise

€uro am Sonntag

von Jörg Lang, Euro am Sonntag





Obwohl die Summe an sich schon gewaltig ist, tragen es die internationalen Finanzmärkte ziemlich gelassen. Die ausstehenden internationalen Bonds in Höhe von 20 Milliarden Euro dürften abgeschrieben sein. Ob es das dann auch gewesen ist? Ähnlich sorglos waren die Märkte auch erst einmal vor der Immobilienkrise 2007 unterwegs, als die kleineren Spieler wie Countrywide Financial oder Northern Rock zu taumeln begannen. Als dann die Dominosteine immer schneller purzelten und in der Lehman-Pleite gipfelte, war die Panik groß. Auch bei Evergrande können Dominosteine mit zunehmend globaler Bedeutung purzeln.

Offensichtlich ist, dass die ganze Bauträger-Branche Probleme hat. Die Zinsdeckungsquote der in Hongkong gelisteten Firmen ist unter eins gefallen: Die Einnahmen decken die Zinskosten nicht. Das führt dazu, dass Immobilien unter Buchwerten verkauft werden. Wenn die Substanzwerte nicht mehr stimmen, kommen die Banken unter Druck. Dass die Minsheng Bank die Hälfte ihres Börsenwerts verloren hat, ist kein Zufall. Ein weiterer Dominostein könnten Versicherer werden. Ping An etwa ist mit einer hohen Verschuldungsquote in der Projektentwicklung unterwegs und hat Finanzprodukte mit hohen Gewinnversprechen ausgegeben. Muss Ping An die erfüllen, schmelzen die Reserven zusammen und die Krise dürfte über international agierenden Großbanken wie ICBC auf Weltreise gehen. Mit einer Bilanzsumme von an die 50 Billionen Euro, mehr als dem Dreifachen des Bruttoinlandsprodukts, gibt es bei Chinas Banken einiges zum Abschreiben. Banken mit hohen Außenständen in Renminbi dürften es als erste spüren. Dem folgen Länder wie auch Deutschland, die einen hohen Anteil der Wirtschaftsleistung durch Exporte nach China erzielen.

Unser Kolumnist Jörg Lang beschäftigt sich seit 1988 mit dem Thema Aktien.

