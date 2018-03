Hier stimmt was nicht! General Electric - Bomben von Jack Welch

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com, Carsten Reisinger / Shutterstock.com

Doch die Bomben für den Niedergang des Konzerns wurden in seiner Amtszeit gelegt. Um die gewünschten stetigen Gewinnsteigerungen zu erreichen, war der Konzern auf die Finanzabteilung ausgerichtet. Hier gab es Gestaltungsmöglichkeiten, um Risiken zu verstecken und Gewinne zu zeigen. Welchs Nachfolger Jack Immelt traute sich bei seinem Amtsantritt nicht an die Entschärfung der Hinterlassenschaften der Ikone ran.zuletzt gab Immelt Milliarden für den Kauf des französischen Kraftwerkbauers Alstom aus, um dann festzustellen, dass die Mittel nicht über das operative Geschäft zu verdienen sind. Nun ist auch Immelt Geschichte. Und je mehr sein Nachfolger John Flannery wühlt, umso mehr Bomben findet er. Das zeigt der Aktienkurs. 2017 hat er in Dollar gerechnet rund 40 Prozent verloren. Im laufenden Jahr betragen die Verluste mehr als 20 Prozent.nun wieder an die Trendwende. Aktionäre hoffen etwa, dass Reserven über eine Aufspaltung gehoben werden. Dabei wird aber übersehen, dass das Unternehmen 100 Milliarden Dollar Schulden und eine Pensionslücke von 30 Milliarden Dollar hat. Alle Bereiche sind darauf angewiesen, dass das Kreditrating nicht wackelt. Werden aber Sektoren wie etwa das Flugzeugmotorengeschäft mit stark verlässlichen Cashflows aus dem Konzern und in die Depots der Aktionäre gebucht, fallen Rating und Kartenhaus zusammen.. Zum einen kann der Konzern eine Kapitalerhöhung um 30 bis 40 Milliarden Dollar durchziehen. Oder jeder einzelne Bereich muss bei Abspaltung von der Mutter die nötigen Milliarden überweisen und somit auch frisches Eigenkapital aufnehmen. In beiden Fällen scheint es nicht ratsam, zum ersten Entschärfungskommando zu gehören._______________________