AKTIEN IM FOKUS: Boeing und GE Aerospace stark unter Druck nach 787-Absturz

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Boeing sind am Donnerstag nach der Meldung eines Flugzeug-Absturzes vorbörslich um 8 Prozent auf knapp 197 US-Dollar eingebrochen. Damit droht ihnen eine Fortsetzung der jüngsten Konsolidierung, nachdem sie zu Wochenbeginn mit 218,80 Dollar noch den höchsten Stand seit Januar erreicht hatten. Für den bisherigen Jahresverlauf würde damit bei dem US-Flugzeugbauer immer noch ein Kursplus von gut 11 Prozent und einer der vorderen Plätze im New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial zu Buche stehen.

Die Titel von GE Aerospace (GE Aerospace (ex General Electric)) - vor wenigen Tagen noch so teuer wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr - büßten vorbörslich knapp 5 Prozent ein. Der Triebwerksbauer will einem Medienbericht zufolge ein Team zusammenstellen, welches nach Indien reisen und die Cockpit-Daten der abgestürzten Maschine der Fluglinie Air India vom Typ Boeing 787 Dreamliner untersuchen soll.

Die Nachricht vom Absturz weckte bei Anlegern böse Erinnerungen an mehrere Katastrophen mit anderen Boeing-Maschinen des Typs 737 Max. Diese hatten in den vergangenen Jahren Hunderte Menschen das Leben gekostet./gl/ajx/jha/