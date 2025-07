Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Das Papier von Boeing gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 230,20 USD abwärts.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 230,20 USD. Die Boeing-Aktie sank bis auf 228,90 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 231,66 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 100.304 Boeing-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 235,21 USD. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Mit Abgaben von 44,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,062 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 227,83 USD je Boeing-Aktie aus.

Am 23.04.2025 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,50 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 16,57 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren. Am 05.08.2026 wird Boeing schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2025 einen Verlust in Höhe von -1,958 USD je Aktie ausweisen dürften.

