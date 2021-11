Frankfurt intern: Container-Reedereien - trotz Kurssprung günstig

€uro am Sonntag

von Lars Winter, Euro am Sonntag





Auch die Aktie von A. P. Møller-Mærsk hat stark zugelegt. Der Containerschifffahrts-Riese vermeldete jüngst mal wieder Rekordergebnisse, auch Hapag-Lloyd beeindruckte Börsianer mit milliardenschweren Gewinnen und einer höheren Prognose. Trotz der starken Kurssteigerungen sind viele Aktien aus der Branche noch günstig bewertet. Hapag-Lloyd wird mit einem 2022er-KGV von sieben gepreist, Mærsk sogar nur mit einem KGV von drei. Etwas teurer, aber noch einstellig ist das Gewinnmultiple bei Ernst Russ. Es liegt bei neun.

Ernst Russ ist ein Investmentmanager für kleinere Containerschiffe. Damit ist er etwas flexibler als ein Riese wie Møller-Mærsk. Das Geschäft brummt ebenfalls. Die kleine Reederei hat die Jahresprognose für den Gewinn vor Zinsen und Steuern um fünf Millionen Euro auf 30 bis 32 Millionen Euro angehoben. Grund war ein Gewinn aus dem Verkauf einer Schiffsbeteiligung in Höhe von fünf Millionen Euro. Damit zeigt sich deutlich, dass erhebliche Reserven verborgen sind. Angesichts des erreichten Ergebnisniveaus erscheint ein Börsenwert von 134 Millionen Euro zudem ziemlich niedrig. Eine positive Überraschung könnte es am 25. November geben, wenn Ernst Russ Quartalszahlen vorlegt. Gut möglich, dass die Gesellschaft dann auch einen Ausblick auf 2022 gibt, in dem sich die gute Entwicklung wohl fortsetzen wird. Da die Aktie von Ernst Russ sehr markteng ist, sollten Anleger nur mit Limits arbeiten.

Bildquellen: iStockphoto, xxx

__________________________________