Frankfurt intern: Defama drohen Mietausfälle

Nach Textildiscounter Takko will laut firmennahen Kreisen ebenfalls nicht mehr für seine Läden zahlen. Deichmann bestätigte, seine Mieten samt Nebenkosten ab April auszusetzen, solange Bund und Länder Geschäfte, die nicht dem täglichen Bedarf dienen, geschlossen halten. Takko erklärte, mit den mehr als 1.500 Vermietern "nach gemeinsamen Lösungen für die kommenden Monate" zu suchen. Diese könnten unterschiedlich ausfallen.

Nach Informationen von €uro am Sonntag hat der Textildiscounter ersten Vermietern bereits mitgeteilt, für April Miete und Nebenkosten nicht zu zahlen. Deichmann spricht davon, dass sich "zahlreiche andere Unternehmen im Non-Food-Einzelhandelsbereich" dazu gezwungen sähen, ihre Mietzahlungen vorsorglich auszusetzen.

Standortverluste müssen die Firmen nicht fürchten. Ein in diese Woche verabschiedetes Gesetz schützt Mieter vor der fristlosen Kündigung, sollte wegen des Corona-Ausbruchs in den kommenden drei Monaten keine Miete gezahlt werden. Die Mietrückstände sind jedoch nachzuholen. Ausgesetzte Mietzahlungen kommen damit auf Defama zu. Beim Fachmarkt-Investor stehen Modeanbieter für rund zwölf Prozent der gesamten Mieten. "Auch wenn ich es in keinem Fall erwarte: Selbst bei einem dauerhaften Mietausfall von 30 Prozent würden wir noch schwarze Zahlen schreiben", erklärt Firmenchef Matthias Schrade. Die Aktie von Defama bietet damit eine Einstiegschance. Erstmals seit dem Börsengang notiert das Papier unter dem konservativ geschätzten Nettoinventarwert von derzeit etwa 15 Euro je Aktie.

















