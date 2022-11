Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG mit der Vorlage der Neunmonatszahlen die jüngst kommunizierte Anhebung der Ziele für das Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) und der Mittelfristplanung bis 2025 untermauert. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe der Umsatz um rund 17 Prozent auf 14,7 Mio. Euro (9M 2021: 12,6 Mio. Euro) zugelegt. Das Wachstum sei laut SRC durch den deutlichen Ausbau des Portfolios erzielt worden, aber auch durch weitere Fortschritte im Bestandsportfolio. Das EBITDA habe zwar mit 9,2 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 10,7 Mio. Euro gelegen, bereinigt um den Verkaufserlös im Vorjahr weise die Kennzahl aber ebenfalls eine deutliche Steigerung auf. Der Nettogewinn der ersten 9 Monate habe sich auf 2,5 Mio. Euro belaufen. Nach Meinung der Analysten bestätige das vorgelegte Zahlenwerk den Kurs der Gesellschaft. Das Unternehmen sei fundamental sehr solide aufgestellt und könne somit schnell auf sich ergebende Ankaufsopportunitäten reagieren. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 34,00 Euro und das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.11.2022, 10:15 Uhr)



