Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12) das Nettoergebnis um 22 Prozent auf 2,5 Mio. Euro gesteigert, was einem Ergebnis/Aktie von 0,55 Euro entspricht. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe der Umsatz um 30 Prozent auf 14,6 Mio. Euro zugelegt. Das operative Ergebnis auf EBITDA-Basis sei um 28 Prozent auf 9 Mio. Euro gestiegen und der FFO habe sich um 27 Prozent verbessert. Das Management werde laut SRC auf der Hauptversammlung eine Dividende von 0,48 Euro je Aktie vorschlagen. Operativ habe DEFAMA bereits über einen sehr lukrativen Zukauf berichtet. Im Rahmen einer Zwangsversteigerung sei das HanseCenter in Sachsen-Anhalt erworben worden. Für das Fachmarktzentrum mit einer vermietbaren Fläche von rund 16.000 qm habe der Kaufpreis bei 8 Mio. Euro gelegen, woraus nach Vollvermietung eine Jahresnettomiete von über 1 Mio. Euro erwirtschaftet werde. Nach Meinung der Analysten sei dem Unternehmen damit noch in der ersten Jahreshälfte ein größerer Zukauf gelungen, der bereits frühzeitig weitere Mieteinnahmen sichere. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 24,00 Euro und bestätigen das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.04.2021, 16:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 30.04.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/fileadmin/DEFAMA_30April2021.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.