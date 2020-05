Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) den Umsatz um 15 Prozent gesteigert, während der Nettogewinn um 11 Prozent verbessert werden konnte. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei das operative Ergebnis um 18 Prozent auf 1,3 Mio. Euro und das Vorsteuerergebnis um 14 Prozent auf 784.000 Euro gestiegen. Die cash-getriebenen Funds from Operations haben um 16 Prozent auf über 1,3 Mio. Euro zugelegt und der FFO je Aktie sei trotz einer im September 2019 erfolgten Kapitalerhöhung auf 0,30 Euro je Aktie (Q1 2019: 0,29 Euro) geklettert. Zudem habe das Unternehmen laut SRC im ersten Quartal den größten Zukauf der Firmengeschichte vermeldet. Das Unternehmen halte nach Aussage der Analysten weiterhin an der Guidance für 2020 fest. Demnach werde ein Anstieg des FFO auf 5,7 Mio. Euro bzw. 1,30 Euro je Aktie prognostiziert. Der Nettogewinn (ohne möglichen Verkauf in Radeberg) solle rund 2,5 Mio. Euro betragen. Diese Schätzung halte auch das Analystenteam für realistisch. Folglich bestätigen die Analysten das Kursziel von 20,00 Euro und erneuern das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.05.2020, 17:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 07.05.2020 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/DEFAMA_7Mai2020.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.