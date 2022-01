Frankfurt intern: Schweizer Electronic - attraktiv dank chinesischer Tochter

€uro am Sonntag

Damals lag der Kurs knapp unter zehn Euro. Wir hatten vermutet, dass das neue Werk in China die Kapazitäten des Herstellers von Leiterplattensystemen deutlich erweitert und vielleicht mit einer gewissen Verzögerung der Aktienkurs darauf ähnlich reagieren würde, wie er es in einer vergleichbaren Situation beim Konkurrenten AT&S getan hatte: mit einem deutlichen Kurssprung. Nun hat sich der Sinn für etwas Risiko und Geduld schon nach zehn Wochen ausgezahlt. Im Januar ging es mit der Aktie steil nach oben auf Werte von um die 12,50 Euro. Auf dem Frankfurter Parkett halten einige das familiengeführte Unternehmen aus dem Schwarzwald noch immer für unterbewertet.

Und das nicht ohne Grund. Denn erst vor wenigen Tagen teilte das Unternehmen die Beteiligung des strategischen Investors WUS Printed Circuits an der chinesischen Unternehmenstochter mit. Die Transaktion erfolgt durch eine 12,8-prozentige Kapitalerhöhung bei der chinesischen Tochtergesellschaft. Bei einem Mittelzufluss von rund 10,5 Millionen Euro impliziert dies eine Bewertung des Werkes in Jintan von rund 82 Millionen Euro.

Der Börsenwert von Schweizer Electronic beträgt dagegen aktuell nicht einmal 50 Millionen Euro. Auch der in den ersten neun Monaten 2021 um mehr als das Dreifache gestiegene Auftragseingang im Wert von 128,6 Millionen Euro deutet das Potenzial des Unternehmens an. Vielleicht Gründe genug für Anleger, sich noch etwas mehr in Geduld zu üben und zumindest weiter investiert zu bleiben.

