Montagshandel in Wien: ATX fällt zum Start zurück

Der ATX setzt am Montag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,22 Prozent schwächer bei 4.439,38 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 135,529 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,002 Prozent schwächer bei 4.448,91 Punkten in den Handel, nach 4.448,98 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4.451,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4.439,38 Punkten.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 09.05.2025, bei 4.310,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, den Wert von 4.290,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, lag der ATX bei 3.658,69 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,40 Prozent nach oben. 4.475,67 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 3.481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Österreichische Post (+ 1,01 Prozent auf 30,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,82 Prozent auf 17,30 EUR), Telekom Austria (+ 0,42 Prozent auf 9,66 EUR), Verbund (+ 0,30 Prozent auf 66,40 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,27 Prozent auf 75,40 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil voestalpine (-1,14 Prozent auf 22,48 EUR), Raiffeisen (-0,66 Prozent auf 26,92 EUR), Andritz (-0,56 Prozent auf 61,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,33 Prozent auf 29,90 EUR) und BAWAG (-0,27 Prozent auf 109,00 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die UNIQA Insurance-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 34.016 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 28,430 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,91 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

