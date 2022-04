Henkel sucht Käufer für sein Russland-Geschäft

€uro am Sonntag

Der Konsumgüterriese Henkel zählt zu den DAX-Unternehmen mit dem größten Russland-Geschäft - eine Milliarde Euro oder fünf Prozent des gesamten Konzernumsatzes. Nach anfänglichem Zögern hat sich das Unternehmen jetzt doch zum vollständigen Rückzug entschlossen. "Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen des Kriegs in der Ukraine haben wir entschieden, unser Geschäft in Russland aufzugeben", teilte das Unternehmen mit. Henkel ist in Russland an elf Produktionsstandorten vertreten und beschäftigt 2500 Mitarbeiter.

Wie ein Henkel-Sprecher gegenüber €uro am Sonntag sagte, werde die Umsetzung nun vorbereitet: "Sie kann auch einen Übertrag von Geschäftsaktivitäten an einen anderen Eigentümer umfassen." In der Übergangszeit würden die Mitarbeiter so lange wie möglich weiterbeschäftigt und bezahlt und die Produktion so lange wie möglich aufrechterhalten. Auf die Frage nach Kosten oder bilanziellen Vorkehrungen sagte der Sprecher: "Die finanziellen Auswirkungen, die mit der Entscheidung verbunden sind, können wir derzeit noch nicht näher beziffern."

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA Vz. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Henkel KGaA Vz. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Henkel KGaA Vz.

Bildquellen: Henkel AG, Henkel AG & Co. KGaA