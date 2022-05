Hot Stock der Wall Street: Waste Management

€uro am Sonntag

Den Marktanteil beziffern Analysten mit 29 Prozent. Das Unternehmen betreibt über 250 Deponien in den USA und Kanada sowie 340 Umladestationen. Die Bevölkerung wächst, mit ihr die Müllberge. Waste Management erhöht schrittweise seine Servicegebühren. Der Müllentsorger hat in den Regionen, in denen er tätig ist, quasi ein territoriales Monopol. Aus den Deponien gewinnt das Unternehmen Gase, die zur Energiegewinnung genutzt werden.

Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz von 15,2 auf 17,9 Milliarden Dollar. Der Überschuss erhöhte sich von 1,5 auf 1,8 Milliarden Dollar. Im laufenden Jahr strebt Vorstandschef James Fish rund sechs Prozent mehr Umsatz an. Der freie Cashflow soll 2,1 Milliarden Dollar beisteuern. Seit 19 Jahren erhöhen die Texaner die Dividende, zuletzt um 0,30 auf 2,60 Dollar im Jahr.

Branche:Firmensitz:Börsenwert:

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.







Ausgewählte Hebelprodukte auf Waste Management Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Waste Management Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Waste Management Inc.

Bildquellen: Rambleon / Shutterstock.com, Robert Crum / Shutterstock.com