Hot Stock der Wall Street: ZimVie-Aktie

Für je zehn Aktien von Zimmer Biomet erhielten Anleger eine Aktie der Tochter ZimVie . ZimVie-Chef Vafa Jamali strebt im laufenden Jahr einen stabilen Umsatz von einer Milliarde Dollar an. Dem steht ein deutlich geringerer Börsenwert gegenüber. Zudem wird die neue Aktiengesellschaft 60 Prozent unterhalb des Buchwerts gehandelt.

Auch das Gewinnvielfache ist gering. Bis Silvester soll das bereinigte Ergebnis je Aktie zwischen 2,10 und 2,30 Dollar landen, so Jamali. Er beziffert den globalen Dental- und Wirbelsäulenmarkt auf 20 Milliarden Dollar. Der Weltmarktführer ist in gut 70 Ländern aktiv. Im vergangenen Jahr musste das Unternehmen einen hohen Verlust von 95 Millionen Dollar verschmerzen. Doch sinkt das Defizit. Sollte die Pandemie abklingen, ist mit einer schubhaften Nachfrage zu rechnen.

