Hot Stock der Wall Street: Lynas Rare Earths-Aktie

€uro am Sonntag

Abgebaut werden die Metalle in Westaustralien seit zehn Jahren, die Mine hat eine Restlebenszeit von 25 Jahren. In Malaysia haben die Australier eine Raffinerie, in Asien zählen Magnethersteller zu den wichtigsten Kunden. Mit dem US-Verteidigungsministerium vereinbarte das Management, ein Werk zur Aufarbeitung des Materials in den USA zu bauen, das als Joint Venture betrieben werden soll. Im Geschäftsjahr 2020/21 stieg der Umsatz auf den Rekordwert von 489 Millionen australischen Dollar. Nach Steuern blieben 157 Millionen hängen. Im ersten Halbjahr des laufenden Turnus setzte sich die Erfolgsserie fort, der Umsatz legte von 203 auf 315 Millionen zu, der Überschuss vervielfachte sich auf 157 Millionen Dollar. Die Aktie hat aber angesichts des Rohstoffhungers weiter Potenzial.

Branche:Firmensitz:Börsenwert:

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.







Ausgewählte Hebelprodukte auf Lynas Corporation LtdShs Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Lynas Corporation LtdShs Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Lynas Corporation LtdShs

Bildquellen: spirit of america / Shutterstock.com, Maynard Case / Shutterstock.com