Frankfurt intern: Siltronic-Aktie - nach geplatzter Übernahme aussichtsreich

€uro am Sonntag

Die ebenfalls im MDAX notierende Muttergesellschaft Wacker Chemie, die noch rund 31 Prozent der Aktien von Siltronic hält, ist zwar weiterhin an einem Verkauf interessiert, allerdings nicht zum jetzigen Zeitpunkt, heißt es. Ein mit dem Vorgang gut vertrauter Fondsmanager glaubt, dass diese Aussage auch eine Finte sein könnte, um preiswert an die Aktien zu kommen. Rational sei ein Verkauf der Aktien nämlich nicht. So ist selbst aus Firmenkreisen von Siltronic zu hören, dass man unter den aktuellen, boomenden Marktbedingungen einem Übernahmeangebot wie dem von Globalwafers zu 145 Euro gar nicht mehr zustimmen würde.

Sinnvoller wäre es demnach für Wacker Chemie, den Anteil an der ehemaligen Konzerntochter zu Kursen unter 100 Euro auf eine Mehrheit aufzustocken. Dann könnte das Management von Wacker Chemie, das nach wie vor enge Verbindungen zur Führungsetage von Siltronic unterhält, die Ergebnisse des Waferproduzenten voll konsolidieren. Siltronic wird im laufenden Jahr auf jeden Fall klotzig verdienen. Weil die operative Entwicklung den Preisen hinterherläuft, wird es auch noch 2023 laut in der Kasse klingeln. Zudem kann Siltronic eine neue Fabrik über Kundengelder selbst finanzieren. Gemessen an den Abnahmeverträgen dürften die neuen Kapazitäten bereits heute positiv zum Betriebsergebnis beitragen. Weil die Nachfrage nach Halbleitern zunimmt, wird auch der Markt für Wafer wachsen. Wacker Chemie könnte davon voll profitieren.

Bildquellen: Ulrich Baumgarten/dpa-Picture Alliance, xxx