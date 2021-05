Daimler-Vorständin Seeger: "Die Händler bleiben wichtig"

€uro am Sonntag

von Sabine Gusbeth, €uro am Sonntag

€uro am Sonntag: Aufgrund der Corona- Pandemie konnte Daimler sein neues ­Elektro-Flaggschiff, die S-Klasse EQS, nur bei einer digitalen Veranstaltung vor­stellen. Ist das ein Nachteil?

Britta Seeger: Was die Endkunden betrifft, haben wir fantastische Erfahrungen mit unseren digitalen Weltpremieren gemacht. Das Positive daran ist, dass wir schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt ein sehr großes Publikum erreichen. Die Vorstellung des EQS zeigt auch die Lernkurve, die wir als Unternehmen im vergangenen Jahr genommen haben. Aber natürlich ist das physische Erleben unserer Fahrzeuge absolut essentiell. Deswegen sind auch in Zukunft, trotz aller Digitalisierung , Händler und Showrooms total wichtig.

Wie sind Ihre Verkaufserwartungen an den EQS? Wie viele Vorbestellungen haben Sie?

Wir geben keine Zahlen für ein spezifisches Modell in einem spezifischen Jahr heraus. Da die Verkaufsfreigabe des EQS erst Mitte Juni erfolgt, haben wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Bestellungen. Aber wir sehen ein hohes Interesse von unseren Händlern und Kunden.

Daimler will den Anteil von Elektro- und Hybrid-Fahrzeugen bis Ende 2021 auf 13 Prozent steigern. Wo stehen Sie derzeit?

Die Zahlen zum ersten Quartal waren vielversprechend: Der globale Anteil von rein elektrischen und Hybrid-Fahrzeugen am Absatz von Mercedes-Benz Cars lag mit rund 59.000 Einheiten bei etwa zehn Prozent. Wir erfahren außerordentlich erfreulichen Zuspruch für unsere Modelle, wie beispielsweise die elektrische A-Klasse EQA, die seit Februar auf dem Markt ist. Wir sind zuversichtlich, dass die positive Resonanz mit den elektrischen Modellen EQB und EQE, die wir in diesem Jahr noch vorstellen, weiter zunimmt. Also: Zum jetzigen Zeitpunkt wird das bisher kommunizierte Ziel von 13 bis 14 Prozent bis Ende des Jahre positiv unterfüttert.

















