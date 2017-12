KraussMaffei: Von Allach nach Shanghai

€uro am Sonntag

Auch die IG Metall zieht mit

Es ist ein Novum in der deutschen Wirtschafts­geschichte: Der Spezialmaschinenbauer KraussMaffei Group soll als erstes deutsches Unternehmen an einer chinesischen Börse gelistet werden. Der Chemieriese ChemChina, der KraussMaffei 2016 mehrheitlich übernommen hat, will den Traditionskonzern aus dem Münchner Stadtteil Allach demnächst als Kerngeschäft in eine börsennotierte Tochter einbringen, die bereits in Shanghai gelistet ist. Mit dem rechtlich völlig ­getrennten Panzerhersteller Krauss-Maffei Wegmann hat die Transaktion trotz gemeinsamer unternehmerischer Wurzeln übrigens nichts zu tun.Bemerkenswert ist, dass sowohl Arbeitnehmervertreter als auch die Gewerkschaft IG Metall das Vorhaben unterstützen, vor allem weil dadurch Arbeitsplätze gesichert würden."Der asiatische Markt hat für uns das größte Wachstumspotenzial. Er steht bereits heute für 50 Prozent unseres weltweiten Markts", erläutert KraussMaffei-­Vorstandschef Frank Stieler gegenüber €uro am Sonntag. Außerdem seien die Bewertungen am chinesischen Aktienmarkt sehr gut. Deutsche Ingenieurs­kunst und deutsches Management stünden für Qualität und seien Alleinstellungsmerkmale. Zudem sei die geplante Einbringung in ein bereits gelistetes Unternehmen einfach, schnell und effizient. "Das Vorgehen ist erprobt und in einem ähnlichen Fall erfolgreich angewendet worden - bei Adisseo, einem französischen Saatguthersteller, den ChemChina vor Jahren erworben hat." Nach der Börsennotierung sei in einem zweiten Schritt eine Kapitalerhöhung von umgerechnet 200 Millionen Euro ­geplant. Mit den Erlösen sollen Technologien entwickelt und Standorte in Europa und Deutschland erneuert und erweitert werden.Durch die Einbringung von ChemChina-Aktivitäten soll das Umsatzvolumen von derzeit 1,3 (2017) auf 1,6 Milliarden Euro wachsen, sagt Stieler. "Es ist unser Ziel, mittelfristig einen weltweiten Umsatz von rund zwei Milliarden Euro zu erwirtschaften. Dabei ist der chinesische Markt von besonderer Bedeutung. Hier wachsen wir schon heute prozentual zweistellig."ChemChina soll Mehrheits­aktionär der börsennotierten Gesellschaft bleiben. Die künf­tigen Beteiligungsverhältnisse der bisherigen Investoren, AGIC ­Capital und CNIC, sollen neu definiert werden. "Daneben wollen wir institutionellen Investoren und auch Kleinanlegern die Möglichkeit geben, in China in einen globalen Wert zu investieren", sagt Stieler. Direkte Invest­ments von Privatanlegern aus Deutschland sind nach Angaben aus Finanzkreisen derzeit aber noch nicht möglich.