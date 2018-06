Mailänder Börsen-Chef Jerusalmi: "Dies wäre ein neuer Rekord"

€uro am Sonntag

von Micaela Taroni, €uro am SonntagIn den vergangenen Monaten sorgte erst der Wahlerfolg der populistischen Parteien, dann die Regierungsbildung in Rom für Aufsehen. Letzte Woche schockte die designierte Regierungskoalition aus Lega und Fünf-Sterne-Partei die Märkte mit ihren Plänen, im hoch verschuldeten Italien die Sparpolitik zu beenden sowie Steuersenkungen und zusätzliche Sozialausgaben durchzusetzen. Die italienische Börse, die zu den besten Finanzmärkten der vergangenen zwölf Monate zählte, ist unter Druck. Raffaele Jerusalmi als Chef der italienischen Börse ­erklärt, wieso er dennoch beim Thema IPOs optimistisch bleibt.: Der Einfluss der Politik auf die Finanzbranche ist in den letzten Jahren geringer geworden, was eine Folge der Komplexität der Globalisierung ist. Es gibt Länder, die zwei oder drei Jahre ohne Regierung ausgekommen sind. Eine Sache sind die Slogans der Parteien im Wahlkampf, eine andere, diese dann konkret umzusetzen.

Das Jahr 2017 war mit 39 Börsengängen eines der besten Jahre für Borsa Italiana. Wie sieht es in diesem Jahr aus?

2018 wird noch besser sein. Wir rechnen, dass es zu 40 bis 50 IPOs kommen wird. Das wäre ein neuer Rekord. Die Unternehmen, die an die Börse gehen, gehören den verschiedensten Branchen an, unter anderem der Mechanik, Elektromechanik und Pharmazeutik. Der Industriesektor in Italien wächst, vor allem vom starken Export getrieben. Die italienischen Unternehmen sind ehrgeiziger geworden. Sie begnügen sich nicht nur mit positiven Resultaten: Sie wollen auf den globalen Märkten wettbewerbsfähig sein. Dafür brauchen sie Kapital.

Wie hoch ist das Gewicht der Mode- und Luxuskonzerne an Mailands Börse?

Sie machen circa zwölf Prozent unseres Index aus. Das Mode- und Luxussegment ist ein Bereich, der wächst und in den wir stark investiert haben. Mode­unternehmen wie Moncler und Brunello Cucinelli sind nach dem IPO stark gewachsen. Notiert sind bei uns auch prestigereiche Namen wie Ferragamo, Tod’s und Ferrari, eine Ikone des ita­lienischen Luxus im Ausland mit sehr guten Leistungen an der Börse.

Sind weitere prominente Luxusunternehmen für den IPO in Mailand reif?

Wir rechnen unter anderem mit dem Börsengang von Valentino und des Lederwarenproduzenten Furla, die bereits einen Annäherungsprozess an die Börse unternommen haben.

In Italien, einem Land mit starken ­Familienunternehmen, gab es in der Vergangenheit Bedenken, sich der Börse zu öffnen. Hat sich das geändert?

Ja, in vielen Unternehmen ist es zu einem Generationswechsel gekommen. Die neuen Generation blickt in die Zukunft und sucht nach Wachstumsmöglichkeiten. Die Börse kann Expansion ­finanzieren, ohne dass die Eigentümerfamilie die Kontrolle über das Unternehmen verliert.

Bleibt die Bedeutung der Familien­unternehmen in Italien weiter hoch?

Italien ist seit jeher ein vom Familienkapitalismus geprägtes Land. Familienunternehmen sind jene, die in den Krisenjahren die besten Leistungen vorweisen konnten. Das direkte Engagement einer Familie im eigenen Unternehmen führt oft dazu, dass die Motivation, Bestes zu leisten, höher als in von Managern geführten Unternehmen sein kann.

In Italien wurden 2017 spezielle individuelle Sparpläne (PIR) eingeführt. Bis zu einem Betrag von 30 000 Euro sind die Börsengewinne solcher Sparpläne steuerfrei, wenn das Geld mindestens für fünf Jahre investiert wird. Profitiert die Mailänder Börse davon?

Wir stehen erst am Anfang, die Resultate sind jedoch zufriedenstellend. Die PIR sind ein Mittel, das in Italien eine seit jeher bestehende Lücke füllt: Der Mangel an heimischen Investoren, die in italienische Unternehmen investieren.



