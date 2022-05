LANXESS: Starkes Quartal

€uro am Sonntag

Der MDAX -Konzern setzte mit 2,4 Milliarden Euro 44 Prozent mehr als im Vorjahresquartal um. Der operative Ertrag vor Sondereinflüssen (Ebitda) liegt voraussichtlich bei 320 Millionen Euro - erwartet wurden 300 Millionen. Das Russland-Geschäft wird soweit vertraglich möglich eingestellt. Dies habe keinen signifikanten Einfluss auf das Konzernergebnis.

In Russland und der Ukraine erzielt LANXESS weniger als ein Prozent des Umsatzes. Höhere Rohstoff-, Energie- und Logistikkosten werden "bei sehr gutem Volumen" an Kunden weitergeben. "Die Nachfrage nach unseren Produkten der margenstarken Spezialchemie bleibt auch jetzt hoch", sagt Chef Matthias Zachert. Die endgültigen Zahlen werden am 5. Mai veröffentlicht

Erholung: Die Aktie ist im Februar deutlich gefallen. Auf dem aktuellen Niveau könnte eine Bodenbildung gelingen. Spekulativ.







Bildquellen: LANXESS