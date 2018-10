Batteriezellen: Heuschrecken-Subvention?

€uro am Sonntag

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier macht sich Sorgen, dass die deutschen Auto­bauer in Sachen Elektromobilität den Anschluss verlieren. Um das zu verhindern, so berichtete zuerst der "Tagesspiegel", will er eine Batteriezellenfertigung in Deutschland fördern. Eine runde Milliarde Euro stellt er für eine Anschubfinanzierung zur Verfügung. Am 13. November soll das Konsortium, auf das der Geldsegen wohl herabregnen wird, vorgestellt werden. Ihm sollen unter anderem Ford und der Zellenhersteller Varta Microbattery angehören.? Varta Microbattery ist eine Tochter der Varta AG , die seit August 2011 zum Schweizer Industriekonzern Montana Tech Components gehört, welcher wiederum zum Einflussbereich des "feschen Wagniskapitalisten" ("Neue Zürcher Zeitung") Michael Tojner aus Wien gehört.Tojner, der als Student mit einem von Kommilitonen betriebenen Eiswagen im Schloßpark Schönbrunn seine erste Schilling-Million machte, formte seit 1992 mit diversen Partnern und Kapitalgebern ein Venture-Capital-Konglomerat, das seit 1998 unter dem Namen Global Equity Partners firmiert und inzwischen auch in Deutschland und der Schweiz mit verschiedensten Beteiligungen präsent ist.. Er gilt als schneller Denker und risikofreudiger Entscheider, geht aber - wie 2005 bei der Beteiligung an der Wettfirma Bwin mit dem früheren österreichischen Finanzminister Hannes Androsch - auch keinem Streit aus dem Weg und hat, wie es heißt, meist seinen eigenen Vorteil im Blick.

"Mister Managementfee"

Der "Standard" bezeichnete ihn als "Mister Managementfee", und seine Co-Investorin beim Auktionshaus Dorotheum, die Verlegerin Eva Dichand, wird mit den Worten zitiert: "Er ist ein unglaublich geschickter Verhandler. Er schlichtet einen Konflikt, alle sind zufrieden, und 24 Stunden später kommt man drauf, hoppla, das war ja ganz zu seinem Vorteil."



So könnte es auch bei Varta gelaufen sein. Böse Zungen behaupten, dass Trojner Varta mit Geld, das er der Montana Tech entnahm, kaufte und kurz danach zu einem höheren Preis in die Montana einbrachte. Beweisbar ist das nicht. Kasse machte Tojner auf jeden Fall beim Börsengang von Varta. Nur ein kleiner Teil des Emissionserlöses stammte aus einer Kapital­erhöhung, die der Gesellschaft zufloss.



In Wien ist Tojner seit Tagen Gesprächsthema, weil er zusammen mit der Bank Unicredit mit einer abenteuerlichen Konstruktion die Kontrolle über die B & C Privatstiftung gewinnen will, die hinter einer Holding steht, zu der Firmen wie Lenzing, Semperit und Amag gehören. Peter Altmaier sollte mit seinem Fördergeld aufpassen.









