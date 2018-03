DWS holpert aufs Frankfurter Parkett

€uro am Sonntag

des Vermögensverwalters lag am Freitag in Frankfurt bei 32,55 Euro - fünf Cent über dem Ausgabepreis. Dem Abwärtstrend des Marktes, der wegen der Sorge vor einem Handelskrieg absackte, konnte sich das Papier jedoch nicht entziehen, zwischenzeitlich sank es unter den Ausgabepreis.spült der DWS -Mutter, der Deutschen Bank , bis zu 1,4 Milliarden Euro in die Kassen, erhofft hatte sie sich allerdings bis zu zwei Milliarden. Die Emission sei auf dem Niveau des Ausgabepreises fast dreifach überzeichnet gewesen, hieß es in Finanzkreisen. Die Möglichkeit, das Aktienangebot bei entsprechender Nachfrage aufzustocken, nutzte die Deutsche Bank jedoch nicht. Insgesamt sind nun lediglich 22,25 statt der angepeilten 25 Prozent der DWS im Streubesitz.starken Zuspruch fanden die DWS-Aktien bei Privatanlegern. An sie seien mehr als zehn Prozent der Papiere zugeteilt worden, sagte ein Sprecher. In den vergangenen Jahren ging an Privatinvestoren oft nur ein Prozent des Volumens von Aktienneuemissionen._______________________________