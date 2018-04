Gasfusion: Britische Linde plc soll in den DAX

€uro am Sonntag

Die deutsche Linde AG soll nach der geplanten Übernahme von der Börse genommen und die restlichen freien Aktionäre zwangsweise abgefunden werden (Squeeze-out), teilten beide Konzerne jetzt mit.Linde plc werde indirekt 92 Prozent an der Linde AG halten. Nach einer Fusion reichen nach deutschem Recht 90 Prozent für ein Squeeze-out- Verfahren. Der deutsche Fusionspartner setzt darauf, dass dann die Linde plc in den deutschen Leit­index DAX aufgenommen wird. Für die Aufnahme ist entscheidend, dass in Frankfurt mindestens ein Drittel der Handelsumsätze in der EU stattfindet. Linde plc wird ansonsten zu einem großen Teil in New York gehandelt.Dass die Übernahme zustande kommt, ist allerdings noch nicht sicher. Linde und Praxair verhandeln noch mit den Kartellbehörden. Sie haben bereits den Verkauf von Unternehmensteilen angeboten. Der Zusammenschluss muss bis zum 24. Oktober unter Dach und Fach sein.___________________