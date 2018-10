Knorr-Bremse: Thiele macht 3,9-Milliarden-Sack zu

€uro am Sonntag

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG , Knorr-Bremse AG, Knorr Bremse AG

Die Aktien des Weltmarktführers bei Zug- und Lkw- Bremsen wurden zu je 80 Euro ausgegeben. Die Erstnotiz war für Freitag geplant (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe).Das Unternehmen dürfte danach rasch in den Nebenwerte-Index MDAX einziehen. Knorr-Bremse ist zum Ausgabepreis 12,9 Milliarden wert. Größer als der Börsengang des Traditionsunternehmens war in diesem Jahr nur die Emission der Siemens-Medizintechniktochter Healthineers , die im Frühjahr 4,2 Milliarden Euro brachte.Bei Knorr-Bremse liegt der Ausgabepreis knapp in der oberen Hälfte der Preisspanne (72 bis 87 Euro) Knorr-Bremse hatte die Zeichnungsfrist um einen Tag verkürzt - auch wegen der wackligen Aktienmärkte, die einigen Börsenneulingen einen holprigen Start bescherten, vor allem dem Online- Möbelhändler Westwing . Zum Start am Dienstag brach die Aktie um 15 Prozent ein. Bis zum Freitagnachmittag schmolz das Minus auf zwei Prozent.__________________