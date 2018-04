Springer Nature: Nummer 2 nach Healthineers

€uro am Sonntag

Die Emission soll bis zu 1,6 Milliarden Euro schwer werden, teilte das von der Verlagsgruppe Holtzbrinck und dem Finanzinvestor BC Partners kontrollierte Unternehmen jetzt mit. Von dem Erlös sollen 1,2 Milliarden Euro an Springer Nature gehen, die der Verlag zum Schuldenabbau nutzen will. Der restliche Erlös geht an BC Partners.Springer Nature bringt jährlich rund 13 000 Buchtitel auf den Markt und verlegt fast 3000 Fachzeitschriften wie das Wissenschaftsmagazin "Nature", die meisten davon online. Springer Nature will nach dem Börsengang an der Frankfurter Börse schnell in den Nebenwerteindex MDAX aufsteigen. Läuft alles nach Plan, würde es der zweitgrößte Börsengang in diesem Jahr werden nach der Siemens-Medizintechniktochter Healthi­neers (4,2 Milliarden) und noch vor der DWS (1,3 Milliarden).Investoren können die Springer-­Nature-Aktien bis zum 8. Mai zu 10,50 bis 14,50 Euro zeichnen. Der erste Handelstag in Frankfurt ist für den 9. Mai geplant.______________________