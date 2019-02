Traton-Börsengang: Barabfindung für MAN-Alteigner

€uro am Sonntag

Zwar wollen sich derzeit weder Traton noch VW dazu konkret äußern. Traton-Sprecherin Helga Würtele verwies mit Blick auf die Konsolidierung aber auf ein laufendes Abfindungsangebot für freie Aktionäre der MAN SE , die in der neuen Sparte Traton aufgeht.So hat Traton den verbliebenen MAN-Aktionären ein Übernahmeangebot unterbreitet, das bis 4. März befristet ist. Traton bietet eine Barabfindung von 90,29 Euro je MAN-Aktie. Zuletzt hielt Traton einen Anteil von 87 Prozent an MAN.€uro am Sonntag empfiehlt MAN-Aktionären, das Abfindungsangebot anzunehmen und in Aktien der Traton SE zu investieren, um so von den Perspektiven eines breiter aufgestellten Lastwagenherstellers mit Topmarken wie MAN und Scania zu profitieren. Für Traton peilt VW laut Unternehmenskreisen 25 Milliarden Euro Börsenwert an. VW will angeblich etwa 20 bis 25 Prozent der Anteile abgeben, sodass die Emission bei fünf bis sechs Milliarden Euro Volumen liegen könnte.___________________________