Hot Stock der Wall Street: Atlassian-Aktie

von Tim Schäfer, Euro am Sonntag





Im Dezember 2015 kam die Aktie zum Ausgabepreis von 21 Dollar an die Nasdaq, der Kurs legte um fast 2.000 Prozent zu. Zwar ist die Bewertung mit dem 50-fachen Umsatz enorm. Dafür wächst Atlassian Corporation rapide. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 stieg der Umsatz um 34 Prozent auf 614 Millionen Dollar. Es kamen über 11.700 neue Kunden dazu. Im zweiten Quartal will der Vorstand 630 bis 645 Millionen Dollar umsetzen.

Unterm Strich steht allerdings ein hoher Verlust, wobei das bereinigte Ergebnis positiv ist. Der Vorstand stellt das Geschäftsmodell auf die Cloud um, er verkauft keine Lizenzen mehr. Der Übergang soll noch einige Jahre dauern. Kunden können über die Cloud Routineaufgaben automatisieren, in etlichen Jobs braucht man außer einem Laptop und Smartphone nichts mehr. Ein fester Schreibtisch im Büro wird seltener. Beschäftigte wollen an flexiblen Orten arbeiten. Viele nutzen das Homeoffice via digitalem Workflow. Firmen brauchen dazu passende Software, ein heißer Zukunftsmarkt.

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.



















