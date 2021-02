Hot Stock der Wall Street: Carmax-Aktie

€uro am Sonntag

von Tim Schäfer, Euro am Sonntag





Was Carmax hilft, sind zudem neue Kundenkreise, etwa Pendler, die aus Sorge vor dem Virus öffentliche Verkehrsmittel meiden und lieber mit dem eigenen Auto fahren. Im dritten Quartal stieg der Umsatz von rund 4,8 auf 5,1 Milliarden Dollar. Der Überschuss erhöhte sich um ein gutes Drittel auf 235 Millionen. Chef Bill Nash hat noch 1,2 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe zur Verfügung.

Der Gebrauchtwagenmarkt ist zersplittert, Marktführer Carmax beherrscht rund zwei Prozent. 220 Filialen betreibt die Kette und verkauft im Jahr fast 830.000 Wagen. Kunden können ihr Fahrzeug binnen 30 Tagen zurückgeben und erhalten ihr Geld zurück, wenn sie nicht zufrieden sind. Es besteht ein lukratives Wachstumspotenzial. Was dem Segment hilft, ist die größer werdende Lücke zwischen Neu- und Gebrauchtwagenpreisen. Im Schnitt verkauft Carmax seine Gebrauchten zum Preis von 21.402 Dollar, während Neuwagen in den USA nach Angaben des Marktforschers Edmunds mittlerweile über 40.000 Dollar kosten.

