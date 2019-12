Hot Stock der Wall Street: Inogen

€uro am Sonntag

Ihre Enkelin entwickelte mit Freunden den weltweit ersten tragbaren Sauerstoffkonzentrator. Das batteriebetriebene Gerät, 2,8 Pfund leicht, ist mobil. Es saugt die Umgebungsluft an und konzentriert den Sauerstoff daraus. Drei Millionen Amerikaner mit Atemwegserkrankungen nutzen es, knapp 600.000 Geräte hat Inogen seit 2009 direkt an Patienten verkauft oder vermietet.

Inogen will 2019 bis zu 375 Millionen Dollar Umsatz und einen Überschuss von 24 Millionen Dollar schaffen. 2020 sind 410 bis 415 Millionen Dollar Umsatz und 26 Millionen Gewinn geplant. Der Kurs schoss im August 2018 auf 265 Dollar hoch, nach einer Gewinndelle kollabierte er. Anleger können die Aktie zum Bruchteil einsammeln. Sparmaßnahmen in Vertrieb und in der Verwaltung sollen den Gewinn steigern helfen. Die zwei größten Aktionäre sind die Fondsgesellschaft Brown Capital, die sich auf kleinere Wachstumsfirmen spezialisiert hat, und die Stiftung des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk.

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.

