Hot Stock der Wall Street: Keurig Dr. Pepper-Aktie

Der nordamerikanische Marktführer für Ein-Tassen-Kaffeebrühsysteme hat ein großes Verkaufs- und Vertriebsnetz für das Sortiment an heißen und kalten Getränken. Der Umsatz legte im dritten Quartal um 7,6 Prozent auf 3,25 Milliarden Dollar zu. Getränkekonzentrate und die Geschäfte in Lateinamerika kamen sogar prozentual zweistellig voran. Das Ergebnis verbesserte sich um 20 Prozent auf 530 Millionen Dollar.

Vorstandschef Bob Gamgort erhöhte die Prognose für 2021, er erwartet sieben bis acht Prozent mehr Umsatz. Das bereinigte Ergebnis je Aktie will er um 13 bis 15 Prozent ausbauen. Am Konzern ist die deutsche Milliardärsfamilie Reimann mit einem Drittel beteiligt. Daneben besitzt der Schokoladenriese Mondelez 5,3 Prozent. Das Kaffeegeschäft brummt, im Homeoffice wird mehr Kaffee getrunken. Deshalb läuft der Absatz von Keurig-Maschinen und -Kapseln rund. Insgesamt sind die Effekte positiv. Der Vorstand erhöht seit einiger Zeit die Prognosen, die Dividende ist mit 2,1 Prozent attraktiv.

