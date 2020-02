Hot Stock der Wall Street: Lumentum Holdings-Aktie

€uro am Sonntag

Weil immer mehr Smartphones hochauflösende Videos, Onlinespiele und Cloud-Computing ermöglichen, müssen Rechenzentren modernisiert werden. Das füllt die Auftragsbücher. Die ursprünglich für Kommunikationsanwendungen entwickelte Technologie kommt auch in anderen aufstrebenden Märkten zum Einsatz, unter anderem in Automobil-, Industrie-, und Sicherheits­anwendungen.

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 (endet im Juni) stieg der Umsatz um 23 Prozent auf 458 Millionen Dollar. Der Überschuss erhöhte sich von 47,6 auf 49,1 Millionen Dollar. Das lag über den Schätzungen der Analysten. Die Nachfrage nimmt dank des neuen 5G-Netzes zu. Im März 2018 erwarb Vorstandschef Alan Lowe den Rivalen Oclaro für 1,8 Milliarden Dollar. Seit Juli 2015 hat sich der Kurs mehr als verfünffacht. Das Bewertungsniveau der Aktie ist moderat geblieben. Die Bilanz besteht zu über einem Drittel aus liquiden Mitteln.

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.

