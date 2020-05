Hot Stock der Wall Street: Scotts Miracle-Group-Aktie

€uro am Sonntag

Der Vermarkter von Produkten für die Rasen- und Gartenpflege läuft auf Hochtouren. Verbraucher bauen trotz der Corona-Pandemie in ihren Gärten begeistert Gemüse, Obst und Blumen an. Zuletzt verbuchte der Mittelständler die stärkste Woche in Verbrauchermärkten. Zum Sortiment gehören Saatgut, Dünger, Insektenschutz und Unkrautvernichter. Exklusiver Vertriebspartner in den USA ist die Bayer-Tochter Monsanto für das umstrittene Produkt Roundup.

Im zweiten Quartal, das am 28. März endete, stieg der Umsatz um 16 Prozent. Zu den Marken gehören Scotts Miracle-GRO und Ortho, sie sind in ihren Kategorien jeweils marktführend. Die Tochter The Hawthorne Gardening Company bietet Nährstoffe, Beleuchtung und andere Materialien für die Indoor-Landwirtschaft und Hydrokultur an. Einer der wichtigsten Abnehmer ist die boomende Marihuana-Branche. Das Segment möchte Chef Jim Hagedorn im Geschäftsjahr um 30 bis 35 Prozent ausbauen. Analysten halten Scotts Miracle-Gro auch wegen des Hanfbooms für immun gegen die Corona-Krise. Eine Dividende gibt es seit 2005 jedes Quartal. Seit 2010 steigt sie stetig.

Branche: GartenprodukteFirmensitz:Marysville, Ohio (USA)Börsenwert: 7,1 Mrd. €

