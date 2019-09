Hot Stock der Wall Street: Silvercorp Metals-Aktie

€uro am Sonntag

Das Flaggschiff-Projekt des Konzerns mit Sitz im kanadischen Vancouver befindet sich im Minendistrikt Ying in der Provinz Henan. Die Mine kann über 15 Jahre auf Hochtouren laufen, bevor die Vorkommen erschöpft sind. Vorstandschef Rui Feng aber will den Konzern ausbauen. Er investiert in Bohrerkundungen und schaut sich nach Zukäufen um. Gleichzeitig achtet er auf die Kosten.

Eine starke Bilanz ist ihm wichtig. In der Kasse sind 121 Millionen Dollar. Es gibt keine Schulden. Feng möchte so viele Barmittel wie möglich generieren. Silvercorp wird verglichen mit Konkurrenten wie Pan American oder First Majestic mit einem Rabatt gehandelt. Die im August 2014 eingestellte BYP-Goldmine soll wiedereröffnet werden, verspricht Feng.

Unter den Aktionären sind Van Eck, Merian Global Investors, der legendäre Hedgefonds Renaissance Technologies sowie die DZ Bank. In den vergangenen zwölf Jahren flossen 155 Millionen Dollar via Dividenden und Aktienrückkäufe.

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.

















