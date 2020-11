Hot Stock der Wall Street: Simon Property Group-Aktie

€uro am Sonntag

von Tim Schäfer, Euro am Sonntag





Aber Simon Property Group gilt unter Analysten als überlebensfähig - nicht nur, weil es der Marktführer in den USA ist, sondern auch, weil in der Kasse mehrere Milliarden Dollar liegen. Im ersten Halbjahr blieb ein Überschuss von 692 Millionen Dollar. 106 Einkaufszentren und 69 Premium- Outlets sowie 29 weitere Immobilien sind das Herzstück. Die Einkaufszentren dehnte Vorstandschef David Simon auf eine gemischte Nutzung aus, es gehören Büros, Hotels und Entertainment dazu.

Zwar reduzierte er die Quartalsdividende von 2,10 auf 1,30 Dollar, doch bleibt die Dividendenrendite kernig. Bedeutende Mieter übernahm Simon gemeinsam mit dem Einkaufszentrumsbetreiber Brookfield Property aus der Insolvenz. Darunter das Warenhaus J.C. Penney, die Fast-Fashion-Kette Forever 21 und den Modeladen Aeropostale. Das Bekleidungshaus Brooks Brothers verleibte sich Simon mit einem anderen Partner ein. Die Aktie ist eine sehr riskante Turnaround-Spekulation!

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.

