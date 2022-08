Hot Stock der Wall Street: US Foods-Aktie

€uro am Sonntag

von Tim Schäfer, Euro am Sonntag



US Foods beliefert 250.000 Restaurants, Caterer, Unternehmen, Schulen und Hotels. Außerdem betreibt das Unternehmen 80 Cash-and-Carry-Läden namens Chefstore, die sich an den Großhandel richten. Das Sortiment umfasst Tausende von Lebensmitteln. Kunden können auch Getränke, Produkte für Reinigung und Hausmeisterbedarf kaufen. Im ersten Quartal erhöhte sich der Umsatz um 24 Prozent auf 7,8 Milliarden Dollar. Die Verschuldung ist zwar mit 4,8 Milliarden hoch, sinkt aber. Der Hedgefonds Sachem Head Capital ist nach Fidelity mit 8,7 Prozent zweitgrößter Aktionär. Der Aktivist setzte die Abberufung von Vorstandschef Pietro Satriano durch. Der Chef des Hedgefonds, Scott Ferguson, sitzt jetzt im Aufsichtsrat. Die Veränderungen sollen helfen, die geringe Marge zu erhöhen.

