Hot Stock der Wall Street: Vuzix Corporation

€uro am Sonntag

von Tim Schäfer, Euro am Sonntag





Auch beim Militär und der Medizin machen die New Yorker Fortschritte. Immer mehr Krankenhäuser setzen die Produkte für Herz- oder Knieoperationen ein. Der Landmaschinenhersteller Deere bestellte in Brasilien das Modell M400, um die Produktivität der Arbeiter am Steuer von Baggern und Traktoren zu erhöhen. In den Brillen sind Kameras, Sensoren, Mikrofone und Lautsprecher integriert. Im Mai riss sich der Messenger-Dienst Snap einen Agumented-Reality-Brillenspezialisten für mehr als eine halbe Milliarde Dollar unter den Nagel.

Vuzix-Gründer und Chef Paul Travers sowie Finanzvorstand Grant Russel besitzen zusammen sieben Prozent der Aktien. 192 Patente hat die kleine Techfirma. Zwar steigt der Quartalsumsatz auf Rekorde, doch der Jahresumsatz ist mit 11,6 Millionen Dollar vergleichsweise gering angesichts eines Börsenwerts von 1,2 Milliarden. Spekulativer Kauf nach der jüngsten Korrektur.

Branche:Firmensitz:Börsenwert:

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.

Bildquellen: 123RF, Frontpage / Shutterstock.com

____________________________