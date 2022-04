Wunschanalyse der Woche: Altria-Aktie

€uro am Sonntag

Aktien aus der Tabakbranche hatten es in den letzten Jahren schwer. Der langfristige Zigarettenkonsum ist in vielen Ländern rückläufig, jüngst stellte der US-Handelsriese Walmart den Verkauf von Zigaretten in einigen Märkten vorübergehend ein. Analysten von Goldman Sachs sehen darin jedoch keinen nennenswerten Einfluss für die Hersteller, da Konsumenten schlichtweg in anderen Läden kaufen würden. Mehr ins Gewicht fällt da, dass Verbraucher nach Ansicht mancher Analysten ihre Ausgaben für Tabakkonsum reduzieren könnten, unter anderem wegen des starken Anstiegs der Benzinpreise. Dem entgegen stehen Tabakwerte bei Aktionären zurzeit hoch im Kurs. Zins- und Inflationsängste lassen Anleger bei Werten mit defensiven Geschäftsmodellen zugreifen, obendrauf bietet Altria eine in Inflationszeiten sehr attraktive Dividendenzahlung. Der aktuelle charttechnische Aufwärtstrend verleiht der Aktie zusätzlich Potenzial. Aussichtsreich.

Bildquellen: Altria