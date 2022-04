Wunschanalyse der Woche: Covestro-Aktie

€uro am Sonntag

Aktien von Chemiekonzernen gerieten zuletzt unter Druck. Hohe Energie- und Rohstoffpreise sowie die Ungewissheit über die künftige Versorgung mit russischem Öl und Gas belasten. Im Februar, noch vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine, hatte sich Finanzvorstand Thomas Toepfer im Gespräch mit €uro am Sonntag diesbezüglich entspannt gezeigt. Preisanstiege könne man dank hoher Nachfrage gut weitergeben. Im vergangenen Jahr seien diese so hoch gewesen, dass das Unternehmen fast ganzjährig ausverkauft war. Entsprechend kündigte Toepfer die höchste Dividendenzahlung an. Seitdem ist viel passiert, der Verband der Chemischen Industrie (VCI) warnte vor den Folgen eines möglichen Öl-Embargos und strich seine Prognose für das laufende Jahr zusammen. Starke Nachfrage, Preismacht und eine hohe Dividende sprechen zwar für die Aktie von Covestro , Anleger sollten aber die weitere Entwicklung beim Thema Öl abwarten. Halten.

