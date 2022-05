Wunschanalyse der Woche: JENOPTIK-Aktie

€uro am Sonntag

Am kommenden Mittwoch legt die auf Photonik spezialisierte Technologiefirma JENOPTIK ihre Bilanz für das erste Quartal vor. Anfang April auf einer Roadshow mit Analysten sprach Firmenchef Stefan Traeger von einem starken Auftragseingang und merkte an, dass JENOPTIK höhere Kosten bei Rohstoffen und in der Logistik gut weitergeben könne.

Von Engpässen bei Komponenten und von den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sei das Unternehmen bisher kaum betroffen. Für 2022 stellt Traeger mindestens ein Fünftel mehr Umsatz in Aussicht. Das wären insgesamt 900 Millionen Euro. Aus Sicht der Analysten von M. M. Warburg ist diese untere Grenze eine konservative Prognose - aus Rücksicht auf Engpässe bei spezialisiertem Personal und coronabedingte Ausfälle in der Belegschaft. Am Mittwoch sind starke Zahlen und eine höhere Erlösprognose für 2022 möglich. M.M. Warburg traut den Thüringern gut 25 Prozent mehr Umsatz zu.

Bildquellen: JENOPTIK, TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images