Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 mit Gewinnen

Der Euro STOXX 50 verzeichnet am Dienstag Kursgewinne.

Am Dienstag legt der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,38 Prozent auf 4.262,05 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,785 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4.245,39 Zählern und damit 0,012 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4.245,88 Punkte).

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 4.262,08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4.230,33 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, stand der Euro STOXX 50 bei 4.212,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.06.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4.362,38 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2022, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 3.499,49 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 10,53 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 4.491,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.802,51 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,48 Prozent auf 23,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,92 Prozent auf 110,58 EUR), Deutsche Börse (+ 1,37 Prozent auf 166,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,82 Prozent auf 379,00 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,66 Prozent auf 66,88 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Eni-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 15.698.734 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 380,151 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

2023 weist die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,09 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

