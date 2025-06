Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagvormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 49,93 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 09:06 Uhr 3,0 Prozent. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 50,12 EUR. Bei 49,41 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 267.586 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 05.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,28 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,19 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 65,15 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,86 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 33,22 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 35,87 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 7,35 EUR je Aktie aus.

