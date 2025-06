Insider kauft BMW-Aktien

Anpassung im Portfolio

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei BMW informiert.

Am 30.05.2025 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 02.06.2025. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan stockte am 30.05.2025 sein Investment in BMW-Aktien auf. Nedeljkovic, Dr. Milan erstand 2.780 Aktien zu je 78,60 EUR. An diesem Tag wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 0,40 Prozent auf 78,62 EUR nach oben.

Die Aktie verlor schließlich am Veröffentlichungstag der Handelsnews durch die BaFin in der FSE-Sitzung 1,50 Prozent auf 76,68 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 6.466 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. BMW wird derzeit am Markt mit 44,55 Mrd. Euro bewertet. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 560.571.776 Aktien.

Nedeljkovic, Dr. Milan hatte bereits am 30.05.2025 einen Insidertrade abgeschlossen. Das Portfolio von Nedeljkovic, Dr. Milan verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 2.780 Anteile zu jeweils 78,60 EUR.

Redaktion finanzen.net