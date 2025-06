BMW Aktie News: BMW tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 74,02 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 74,02 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 74,34 EUR. Bei 73,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 153.279 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 13.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 92,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,09 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 86,45 EUR für die BMW-Aktie.

BMW ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,40 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,80 Prozent auf 33,76 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BYD überholt Tesla: Chinas Autobauer dominieren den globalen Elektroauto-Markt

BMW-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust hätte eine BMW-Investition von vor 3 Jahren eingebracht