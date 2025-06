Führungskraft erwirbt mehr BMW-Anteile

Insidertrade

BMW veröffentlichte jüngst einen Insidertrade.

Am 30.05.2025 wurden bei BMW Directors' Dealings erfasst. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 02.06.2025 ein. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, fügte am 30.05.2025 2.780 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 78,60 EUR aufgerufen. Im Endeffekt sprang die BMW-Aktie im FSE-Handel an und legte um 0,40 Prozent auf 78,62 EUR zu.

Die BMW-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 1,50 Prozent im Minus bei 76,68 EUR. In der Summe wechselten via FSE 6.466 BMW-Aktien den Besitzer. BMW wird aktuell mit einem Börsenwert von 44,55 Mrd. Euro gelistet. An der Börse handelbar sind momentan 560.571.776 Papiere.

Nedeljkovic, Dr. Milan hatte bereits am 30.05.2025 einen Insidertrade abgeschlossen. Damals deckte sich Nedeljkovic, Dr. Milan mit 2.780 BMW-Aktien zu jeweils 78,60 EUR ein.

Redaktion finanzen.net