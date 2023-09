Woche der Zinsentscheide: DAX in Lauerstellung -- Asiens Anleger zurückhaltend -- Hedgefonds Greenlight steigt bei Vitesco ein -- Rezessionswahrscheinlichkeit in Deutschland bei 74% -- VW im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte den Dienstagshandel nur wenig bewegt begrüßen. Der DAX hatte zum Wochenstart 1,05 Prozent verloren und bei 15.727,12 Punkten geschlossen. Der TecDAX ging 1,8 Prozent tiefer bei 3.056,51 Zählern in den Feierabend. Nach dem schwachen Wochenauftakt dürfte es für den deutschen Aktienmarkt am Dienstag zunächst kaum Veränderungen geben. Der deutsche Leitindex bleibt vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch voraussichtlich in seinem Handelskorridor der vergangenen Wochen. Auch die Vorgaben von der Wall Street dürften kaum Impulse bringen. "Die Börsen haben im Moment zwei große Belastungsfaktoren. Und beide hängen unmittelbar miteinander zusammen. Das sind der hohe Ölpreis und die hohen Zinsen", schreibt Experte Thomas Altmann von QC Partners. Langfristige Käufer seien derzeit Mangelware angesichts fehlender positiver Nachrichten in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung oder die Geldpolitik . Am Dienstag werden vom EU-Statistikamt Eurostat die endgültigen Inflationsdaten für den Euroraum im August veröffentlicht. Auch die Industriestaaten-Organisation OECD wird sich mit Nachrichten zu Wort melden: Zum Wachstum der Weltwirtschaft ebenso wie zur Inflation. Im weiteren Wochenverlauf stehen dann die Leitzinsentscheidungen der Bank of England, der Schweizerischen Nationalbank sowie der japanischen Notenbank an. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen dürften mit Verlusten in den Dienstagshandel einsteigen. Der EURO STOXX 50 hatte zum Wochenstart 1,14 Prozent auf 4.245,88 Punkte verloren. Auch in dieser Woche sind Notenbank-Entscheidungen das dominierende Thema an den europäischen Bösen. So entscheidet am Mittwoch die US-Notenbank, ob sie weitere Leitzinserhöhungen vornehmen oder die erwartete Zinspause einleiten wird. Im Wochenverlauf entscheiden dann unter anderem noch die Bank of Japan und die Schweizerische Nationalbank. Hohe Ölpreise und die Sorge einer anhaltend hohen Inflation und wieder leicht steigender Renditen am langen sorgen weiter für Zurückhaltung auf Anlegerseite. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am Montag ohne große Ausschläge. Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung marginal im Minus und pendelte den Tag über um die Nulllinie. Schlussendlich notierte das Börsenbarometer 0,02 Prozent im Plus bei 34.624,30 Punkten. Der NASDAQ Composite schloss 0,01 Prozent höher bei 13.710,24 Zählern, nachdem er schwächer startete. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed zur Wochenmitte bleibt die Risikobereitschaft der Anleger gering, wie es am Markt hieß. Anleger hoffen darauf, dass es keinen erneuten Zinsschritt geben wird und auf Signale, dass die Zinsspirale ihr Ende erreicht. Laut Tonia Zimmermann von UMushroom sei der Entscheid jedoch nicht klar. "Wie immer steht die Herausforderung, eine Balance zwischen Preis- und Wirtschaftsstabilität zu finden, im Mittelpunkt", zitiert dpa-AFX die Expertin. Seit einigen Tagen mehren sich die Inflationsbedenken angesichts steigender Ölpreise wieder. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken