10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

10 vor 9

1. DAX wenig verändert erwartet

Der DAX dürfte kaum verändert in die neue Handelswoche starten.

2. Die Börsen in Fernost weisen am Montag überwiegend negative Vorzeichen aus

In Tokio wird am Montag feiertagsbedingt ("Tags des Respekts vor dem Alter") nicht gehandelt, am Freitag hatte der japanische Nikkei letztlich 1,10 Prozent auf 33.533,09 Punkte gewonnen.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zu Wochenbeginn zeitweise um 0,01 Prozent auf 3.117,31 Zähler. In Hongkong verliert der Hang Seng hingegen um 1,02 Prozent auf 17.997,25 Zähler (7.50 Uhr MESZ).

3. Shell, ExxonMobil, BP & Co.: Kalifornien klagt gegen Öl-Riesen

Der US-Bundesstaat Kalifornien verklagt mehrere große Ölfirmen und wirft ihnen vor, die Öffentlichkeit über Risiken ihrer Produkte getäuscht zu haben. Die Unternehmen wüssten seit Jahrzehnten, dass die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen "katastrophale Folgen" haben könnte, heißt es in der am Freitag eingereichten Zivilklage. Zur Nachricht

4. Hamburgs Finanzsenator kontert Hapag Lloyd-Kritik an HHLA-Deal

Der frisch ausgehandelte Deal um den Einstieg der weltgrößten Container-Reederei MSC beim Hamburger Hafenbetreiber HHLA hat auch am Wochenende weiter Politik und Unternehmen der Hansestadt beschäftigt. So will die CDU eine Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses der Bürgerschaft beantragen, wie die Partei am Sonntag in Hamburg mitteilte. Zur Nachricht

5. Steigen die Gaspreise zum Jahreswechsel? Steuersenkung könnte früher enden

Gaskunden müssen sich zum Jahreswechsel womöglich wieder auf höhere Preise einstellen. Der Grund: Früher als erwartet will das Finanzministerium auf Erdgas wieder eine höhere Mehrwertsteuer ansetzen. Wenn die Anbieter das vollständig weitergeben, steigen die Gaspreise für private Haushalte nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox zum Januar um rund 11 Prozent. Zur Nachricht

6. Börsenkandidat Birkenstock macht mehr Umsatz

Der vor dem Börsengang stehende Sandalen-Hersteller Birkenstock hat seinen Umsatz vor allem wegen Preiserhöhungen deutlich gesteigert. In den neun Monaten bis Juni erlöste das Unternehmen aus Rheinland-Pfalz rund 1,12 Milliarden Euro, wie aus einem am Freitag vorgelegten Börsenprospekt hervorgeht. Zur Nachricht

7. Mehr Beschwerden über Postdienstleistungen seit Jahresbeginn

Ob unleserliche Abholzettel, verspätete Briefe oder beschädigte Pakete: Qualitätsprobleme in der Postbranche sorgen noch immer für Unmut und Ärger bei Bürgern über die Deutsche Post>/a>. Zur Nachricht

8. Angepasste Präparate zum Start der Corona-Impfsaison

Mit der Ausgabe des an die aktuellen Virusvarianten angepassten Impfstoffs von BioNTech soll am heutigen Montag die Corona-Impfsaison starten. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen weiter

Die Ölpreise zeigten sich nach den deutlichen Vortagesaufschlägen erneut fester. Treiber waren weiter Spekulationen einer andauernden Angebotslücke.

10. Euro erholt sich zum Start in die Fed-Woche etwas

Der Euro hat sich zum Start in die Woche mit der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch etwas von den Verlusten der vergangenen Handelstage erholt.