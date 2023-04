ICP, SAND, AXS & Co.: Das sind die 10 besten Metaverse Token 2023

Werbung ApeCoin und andere Kryptos via CFD handeln (auch mit Hebel) Bei Plus500 können Sie von steigenden wie fallenden Krypto-Kursen profitieren - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Bei Plus500 können Sie von steigenden wie fallenden Krypto-Kursen profitieren - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt loslegen 5

• Zahlreiche Unternehmen und Projekte im Metaverse aktiv• Metaverse Token auf dem Vormarsch• Einige Coins bieten PotenzialDas Portal Blockchainwelt hat eine Liste der aktuell besten Metaverse Token erstellt. Berücksichtigt wurden dabei möglichst bereits am Markt etablierte Coins, die auch bei den meisten Krypto-Handelsplattformen verfügbar sind.

Internet Computer

Internet Computer ist eine Blockchain, die dezentrale Apps mit Webgeschwindigkeit ausführt. Sie könne traditionelle IT ersetzen und eine neue Generation von Web3-Apps und -Diensten ermöglichen, die vollständig on-chain laufen, schreibt Internet Computer auf seiner Webseite. Inhaber des ICP-Token können an Abstimmungen über jeden Aspekt des IC teilnehmen. Laut Blockchainwelt habe Internet Computer sowohl in der Blockchain-Branche als auch bei traditionellen Risikokapitalgebern starke Beachtung gefunden und Investitionen erhalten.

ApeCoin

Ein weiterer beliebter Metaverse-Token ist der ApeCoin (APE), der von der Ape Foundation verwaltet wird. Die Foundation erklärt auf ihrer Webseite, dass Kultur im web3 "durch Kunst, Spiele, Unterhaltung und Veranstaltungen einen neuen Ausdruck gefunden" habe und die "Möglichkeiten für den Einfluss der Blockchain auf die Kultur" endlos seien. Der ApeCoin sei entwickelt worden, "um die nächsten Schritte zu unterstützen, die von der Community kontrolliert und darauf aufgebaut werden" und diene "als dezentrale Protokollschicht für von der Community geführte Initiativen", die die Kultur im Metaverse vorantreiben.

Decentraland

Decentraland ist laut eigenen Angaben "die erste vollständig dezentralisierte virtuelle Welt". Nutzer können hier mitbestimmen, wie die digitale Welt aussehen und wie sie sich weiterentwickeln soll. Decentraland basiert auf der Ethereum-Blockchain. Um im Decentraland-Ökosystem zum Beispiel virtuelles Land, Waren oder Dienstleistungen zu kaufen, wird die plattformeigene Kryptowährung MANA genutzt, die auch auf Kryptowährungsbörsen gehandelt werden kann. Blockchainwelt sieht in Decentraland das Potenzial, eine neue Form der virtuellen Interaktion und Wirtschaft zu schaffen, in der die Nutzer die Kontrolle über ihre eigenen Erfahrungen und Daten haben.

The Sandbox

Ein Konkurrent von Decentraland ist The Sandbox, das ebenfalls auf der Ethereum-Blockchain basiert. Auch in dieser virtuellen Welt ist es möglich zum Beispiel Land zu kaufen, Immobilien zu bauen, zu handeln und Geld zu verdienen. Für solche Transaktionen wird die native Währung von The Sandbox, SAND, verwendet. Laut Blockchainwelt hat The Sandbox viel Aufmerksamkeit und Unterstützung aus der Gaming- und Blockchain-Community erhalten, sei Partnerschaften mit beliebten Marken und Franchises eingegangen und sei ein innovatives und spannendes Projekt.

Chiliz

Ein weiterer Metaverse-Token, den Blockchainwelt aktuell zu den besten zählt, ist CHZ, der native digitale Token von Chiliz. Chiliz ist ein Blockchain-Anbieter mit Fokus auf die Sport- und Unterhaltungsindustrie. "Wir bauen skalierbare, sichere Blockchain-fähige Lösungen, die Fanerlebnisse mit digitalen Assets verbessern", so Chiliz auf seiner Webseite. Chiliz unterstützt derzeit Socios.com, "eine Fan-Engagement- und Belohnungs-App, die es Fans ermöglicht, mit Lieblingsteams und -klubs über digitale Assets, die als Fan-Token bekannt sind, in Kontakt zu treten." Laut Blockchainwelt könnte Chiliz‘ "Ansatz zur Förderung des Fan-Engagements und der Monetarisierung […] die herkömmliche Art und Weise revolutionieren, wie Sport- und Unterhaltungsbegeisterte interagieren."

Flow

Flow ist laut eigenen Angaben "eine genehmigungsfreie Layer-1-Blockchain, die es Entwicklern ermöglicht, unbegrenzte Web3-Apps für die breite Akzeptanz zu erstellen". Die native Währung des Flow-Netzwerkes ist der FLOW-Token. Die vielfältigen Anwendungsfälle, die weite Verbreitung und die geringe monetäre Inflation seien wichtige Eigenschaften, die FLOW zu einer "idealen Währung für eine neue Generation von Spielen, Verbraucheranwendungen und die digitalen Assets machen". Laut Blockchainwelt haben Flows "einzigartige Architektur und der Fokus auf Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit […] das Potenzial, es zu einem wichtigen Akteur im Blockchain-Bereich zu machen, insbesondere in der Spiel- und Unterhaltungsbranche."

Theta Network

Theta bezeichnet sich selbst als "die führende, speziell entwickelte Blockchain für Video, Medien und Unterhaltung." Die Infrastruktur ermögliche es Medienplattformen, das Benutzerwachstum voranzutreiben und gleichzeitig die Kosten für die Bereitstellung von Inhalten zu senken. Der hauseigene THETA-Token kann laut Blockchainwelt unter anderem für die Bezahlung von Videoübertragungsdiensten, den Einsatz für die Netzwerk-Governance, die Teilnahme an dApps und den Verkauf digitaler Vermögenswerte verwendet werden. Wie das Portal berichtet, habe Theta Network das Potenzial, das traditionelle Modell der Videoübertragung zu revolutionieren.

Axie Infinity

Auch das Blockchain-Computerspiel Axie Infinity, das auf der Ethereum-Blockchain basiert, bietet mit AXS eine eigene Kryptowährung. Der Token ist ein wichtiger Bestandteil des Computerspiels, das stark auf Play to Earn ausgerichtet ist. So können Spieler AXS verdienen, indem sie zum Beispiel Kämpfe mit ihren digitalen Kreaturen, genannt "Axies", gewinnen, Quests erfüllen, an Turnieren teilnehmen oder Axies züchten und verkaufen. Daneben können AXS-Besitzer an wichtigen Governance-Abstimmungen teilnehmen.

Zilliqa

ZIL ist der native Token der Zilliqa-Blockchain. Zilliqa selbst beschreibt sich als "Portal zur Blockchain-Welt", mit dem Nutzer einfacher benutzerfreundliche dApps erstellen können. Der ZIL-Token wurde laut Zilliqa entwickelt, "um dezentralisierte Anwendungen zu ermöglichen und zu skalieren". Das Blockchain-Projekt erklärt auf seiner Webseite: "Mit ZIL können Sie mit jedem dApp- und Plattformdienst interagieren, der auf der Zilliqa-Blockchain basiert. Sie können ZIL auch verwenden, um Produkte und Dienstleistungen zu bezahlen, NFTs zu kaufen und zu verkaufen und vieles mehr." Der Fokus auf Skalierbarkeit und Zugänglichkeit könnte Zilliqa laut Blockchainwelt zu einem wichtigen Akteur im Blockchain-Bereich machen.

Enjin Coin

Ein weiteres Blockchain-Projekt, das Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ist Enjin. "Wir bauen ein Produkt-Ökosystem auf, das der Menschheit helfen wird, mithilfe der Leistungsfähigkeit der Blockchain-Technologie fortschrittliche virtuelle Ökonomien zu schaffen", heißt es auf der Webseite. Die Plattform ermöglicht es Nutzern laut Blockchainwelt, virtuelle Güter zu erstellen und zu handeln. Der native "Enjin Coin (ENJ) ist eine auf Ethereum basierende Kryptowährung, die verwendet wird, um den Wert von Fungibles und NFTs der nächsten Generation zu untermauern", so Enjin.

Redaktion finanzen.net

