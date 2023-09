Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX etwas tiefer erwartet

Der DAX dürfte nur etwas tiefer in den Handel am Dienstag einsteigen. Vor der US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend bleibt der DAX aber voraussichtlich einstweilen im Handelskorridor der vergangenen Wochen.

2. Börsen in Fernost schwächer

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Dienstag tiefer. In Tokio geht es nach der Feiertagspause vom Vortag für den Leitindex Nikkei zwischenzeitlich 1,05 Prozent auf 33.181,43 Punkte abwärts. Auf dem chinesischen Festland sucht der Shanghai Composite unterdessen nach seiner Richtung und gibt zeitweise leicht um 0,11 Prozent auf 3.122,40 Punkte nach. Auch in Hongkong sind die Anleger unentschlossen, der Hang Seng notiert zwischenzeitlich 0,20 Prozent tiefer bei 17.894,49 Indexpunkten.

3. David Einhorns Hedgefonds Greenlight steigt bei Vitesco ein

Der Autozulieferer Vitesco hat einen neuen Großaktionär. Zur Nachricht

4. China hofft auf bessere Beziehungen zu USA

Chinas Vize-Präsident hat am Rande der UN-Vollversammlung in New York von den USA mehr Einsatz für eine Verbesserung der Beziehungen der beiden Länder gefordert. Zur Nachricht

5. Borussia Dortmund-Neuzugang Füllkrug vor Königsklassen-Debüt: 'Klasse Auslosung'

Niclas Füllkrug fiebert mit seinem neuen Club BVB (Borussia Dortmund) seinem Debüt in der Champions League entgegen. "Für mich ist es das erste Mal und ich hätte es nicht besser treffen können. Zur Nachricht

6. Verdi ruft zu Demonstration gegen Einstieg von MSC bei HHLA auf

Die Gewerkschaft Verdi will den Protest gegen den geplanten Einstieg der weltgrößten Containerreederei MSC beim Hamburger Hafenlogistiker HHLA auf die Straße tragen und hat für Dienstag (17.00 Uhr) zu einer Demonstration aufgerufen. Zur Nachricht

7. Institut: Rezessionswahrscheinlichkeit in Deutschland bei 74 Prozent

Die ohnehin große Rezessionsgefahr in Deutschland hat sich einer Studie zufolge nochmals verstärkt. Zur Nachricht

8. Schweizer Behörde stockt Personal für UBS-Aufsicht auf

Nach dem Kollaps der Credit Suisse hat die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma das Personal zur Aufsicht der UBS ausgebaut. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen weiter an - Brent steigt über 95 US-Dollar

Die Ölpreise ziehen weiter an und nähern sich zusehends der runden Marke von 100 Dollar. Am Dienstagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November bis zu 95,15 US-Dollar. Ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung wurde mit bis zu 92,55 Dollar gehandelt.

10. Euro gibt zum US-Dollar leicht nach

Der Euro hat am Dienstagmorgen gegenüber dem US-Dollar leicht nachgegeben. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0680 Dollar und damit etwas weniger als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0663 Dollar festgesetzt.