Instacart-Aktie mit Börsendebüt an der NASDAQ: Frühe Kursgewinne schrumpfen deutlich zusammen - Aktie schließt über Ausgabepreis

IPO

Der Liefer- und Abholservice Instacart erlebte einen erfolgreichen ersten Handelstag.

Werte in diesem Artikel

Bei den Einzelwerten stand ein Börsengang im Blick. Der US-Lebensmittellieferdienst Instacart markierte seinen ersten Kurs bei 42 US-Dollar. Nach einem Anstieg bis auf 42,95 Dollar fielen die Papiere zum Handelsende aber bis auf 33,70 US-Dollar ab. Dennoch bedeutet dies ein Schlusskurs von 12,33 Prozent über dem Ausgabepreis.

Zuvor hatte das Unternehmen den Ausgabepreis für seine Aktien im Zuge seines IPOs auf 30 US-Dollar festgelegt. Damit lag der Ausgabepreis am oberen Ende der Preisspanne, die zuletzt auf 28 bis 30 Dollar je Aktie gelautet hatte. Nach dem erfolgreichen Börsengang des britischen Chipdesigners Arm war Instacart zuversichtlicher für seine eigene Erstnotiz geworden.

Abzuwarten bleibt, wie es bei Instacart weitergeht. Beim Chipdesigner Arm, der am vergangenen Donnerstag einen ähnlich fulminanten Börsengang an der NASDAQ hingelegt hatte, ist das Plus zum Ausgabepreis mittlerweile deutlich zusammengeschmolzen.

Redaktion finanzen.net und Dow Jones Newswires und dpa (AFX)