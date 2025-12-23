DAX24.340 +0,2%Est505.749 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.562 +0,6%Bitcoin74.311 -1,2%Euro1,1795 +0,3%Öl62,51 +0,7%Gold4.485 +0,9%
Europäische Zensur? USA verhängen Sanktionen

23.12.25 22:07 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung verhängt ein Einreiseverbot gegen mehrere Personen wegen der angeblichen Zensur von US-Plattformen. Wer genau betroffen ist und aus welchen Ländern diejenigen stammen, geht aus der Mitteilung des Außenministeriums nicht hervor. Außenminister Marco Rubio stellte auf X jedoch einen Bezug zu Europa her: "Viel zu lange haben Ideologen in Europa organisierte Bemühungen angeführt, um amerikanische Plattformen dazu zu zwingen, amerikanische Standpunkte zu bestrafen, die ihnen nicht passen", schrieb er.

Details wollte das Ministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht nennen. In der Mitteilung war die Rede von fünf Betroffenen - "radikalen Aktivisten" und "instrumentalisierten" Nichtregierungsorganisationen, die Zensurmaßnahmen durch ausländische Staaten vorangetrieben hätten. Sie sollen organisiert versucht haben, amerikanische Plattformen zu zwingen, amerikanische Standpunkte, die sie ablehnten, zu unterdrücken.

Rubio betonte, die Trump-Regierung werde "exterritoriale Zensur" nicht länger tolerieren. Das Ministerium leite daher Schritte des Einreiseverbots gegen führende Persönlichkeiten des globalen "Zensur-Industrie-Komplexes" ein. Man sei bereit, die Liste zu erweitern, wenn es keine Kurskorrektur gebe.

Rubio hatte unlängst eine Online-Zensur in Europa kritisiert. Hintergrund war eine Entscheidung der EU-Kommission, wonach die Plattform X des Milliardärs Elon Musk Transparenzmängeln eine Strafe von 120 Millionen Euro zahlen muss. Die Entscheidung löste in den Vereinigten Staaten heftige Reaktionen aus. Rubio schrieb auf X, dies sei "eine Attacke auf alle amerikanischen Tech-Plattformen und das amerikanische Volk durch ausländische Regierungen." Die Tage der Online-Zensur für Amerikaner seien vorbei.

Ob es einen direkten Bezug zu den nun ergriffenen Sanktionen gibt, blieb unklar./rin/DP/he